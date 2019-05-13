البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية
عمّان - العرب اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.54% ، عند مستوى 1829.78 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,861 صفقة.

 

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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



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