البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.54% ، عند مستوى 1829.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,861 صفقة.