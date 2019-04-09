البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.15% ، عند مستوى 1899.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.7 مليون دينار أردني ، وسط تداول 2.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,900 صفقة.