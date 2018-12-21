البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.85 في المئة، عند مستوى 1942.94 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 7.5 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.1 مليون سهم ، نفذت من خلال 2,039 صفقة.