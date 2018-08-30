بورصة مصر تربح 8 مليارات جنيه لدى إغلاق تعاملاتها



دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 47ر1% مسجلاً 73ر15835 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 28ر0% ليصل إلى 3ر745 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 55ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 95ر1926 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 8 مليارات جنيه ليصل إلى 9ر875 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 6ر920 مليون جنيه.