البورصة المصرية تخسر ثلاثة مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية ثلاثة مليارات جنيه ليصل إلى 2ر746 مليار جنيه، عند الإغلاق.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي" ايجي اكس 30" ما نسبته 71ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 11ر13121 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة 17ر0 في المئة مسجلًا 48ر676 نقطة وكذلك مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 32ر0 في المئة، منهيًا تعاملاته عند مستوى 11ر1695 نقطة.