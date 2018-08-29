مدرب منتخب مصر يؤكد أن محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب 3 أو 4 سبتمبر /أيلول



أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي علي انضمامه لصفوف الفراعنة يوم 3 أو 4 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة النيجر يوم 8 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية2019 بالكاميرون، وذلك وفق تصريحات هانى رمزي مدرب المنتخب.