الدحيل يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

رفع الدحيل درجة استعداداته القصوى للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا التي ستقام عند السابعة والنصف من مساء الخميس القادم.

وخاض الدحيل مرانا قويا بمشاركة كل اللاعبين وظهر البرازيلي دودو جناح الفريق والكيني أولونجا على أتم الاستعداد للمواجهة، وهما أهم الأسلحة التي يسعى صبري لموشي، المدير الفني، استغلالها في المواجهة القادمة أمام الأهلي.

وأقيم المران مساء الأحد على الملعب الفرعي في ثاني أيام التحضيرات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وبدأ الجهاز الفني عمله مع اللاعبين في الشق الفني والتكتيكي للوصول بهم للدرجة المثالية من الإعداد التي تمكنهم من تحقيق النتيجة المطلوبة منهم داخل الملعب.

وأكد المعز على، قائد فريق الدحيل القطري، جاهزية فريقه لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق الخميس المقبل، حيث سيواجه الدحيل نظيره الأهلي فى دور الثمانية، وسيواجه الفائز العملاق بايرن ميونخ فى الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير.

وقال المعز، فى تصريح للموقع الرسمي لنادي الدحيل: "الفريق جاهز لخوض هذه المنافسة، وهى المرة الأولى للنادى ومعظم اللاعبين، وبالتأكيد الجميع متشوق لهذا الظهور، خاصة أننا سنواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، ونحن سنلعب ونمثل الدولة، وبالتأكيد هذا الأمر سيجعلنا نستعد بالدرجة المثالية لتشريف دولتنا وشعار نادي الدحيل".

وأضاف: "ظهورنا الأول في هذه البطولة يمنحنا الحماس لكى نقدم أنفسنا بالشكل المطلوب، وسنظهر بصورة مغايرة عن التى ظهرت الفترة الماضية؛ لأن مستوى جميع الأندية المشاركة سيكون عاليا، ونحن بدورنا يجب أن نكون في نفس المستوى، وفى مواجهة النادي الأهلي سنقدم كل ما يجعلنا نفاجئ جماهيرنا بتحقيق الفوز والوصول للدور نصف النهائي".

وتابع: "هذه نسخة جديدة وفي النسخة الماضية شارك نادي السد ووجد مساندة كبيرة من كل الجماهير القطرية، ونحن الآن نشارك وننتظر دعم كل جماهير الكرة القطرية لأننا لا نمثل فريقنا فقط بل نمثل كل قطر لهذا ننتظر المساندة الجماهيرية والجمهور هو اللاعب رقم 12 وبتواجدهم ومؤازرتهم سنقاتل داخل الملعب من أجل ترك بصمة واضحة في هذه البطولة".