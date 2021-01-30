موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية

يستعد فريق الأهلي لخوض أول تدريب له فى قطر استعدادا لمواجهة الدحيل القطري فى كأس العالم للأندية، حيث استقبلت جماهير الأهلي فى قطر بعثة القلعة الحمراء عقب وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة عبر طائرة خاصة، حيث غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، في الرابعة عصر الجمعة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

منافسات بطولة كاس العالم للأندية في قطر تبدأ بمباراة الافتتاح بين فريق الأهلي والدحيل القطري والتي ستُعد من أهم المباريات في البطولة الكبيرة وسنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 كاملة التي ستُقام في قطر، وسوف يواجه الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

يترقب ملايين المتابعين انطلاق البطولة كما يبحث البعض عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم للأندية 2021 على النايل سات وعربسات وهوت بيرد، وتذيع مباريات كأس العالم للأندية 2021 أربعة قنوات مفتوحة على رأسها قناة الكأس الرياضية القطرية، وإليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للانديه.

تي في سبورت البولندي، قمر صناعي هوت بيرد، تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.



ميديايست الإيطالية، قمر صناعي هوت بيرد، تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.



بي إن تي البلغارية، قمر صناعي هيلاس سات، تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.

ربع النهائي 4 فبراير – تيجريس أونال المكسيكي × أولسان الكوري الجنوبي 4 مساء.



4 فبراير – الأهلي × الدحيل القطري الساعة السابعة والنصف مساء.



تحديد المركز الخامس 7 فبراير – الخاسر من لقاء تيجريس أونال مع أولسان × الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل الساعة الخامسة.



نصف النهائي 7 فبراير – سانتوس أو بالميراس × الفائز من تيجريس وأولسان الساعة الثامنة مساء.



8 فبراير – بايرن ميونخ × الفائز من لقاء الأهلي والدحيل الساعة الثامنة مساء.



تحديد المركز الثالث 11 فبراير.. على ملعب "المدينة التعليمية" في تمام الساعة 5 مساء



النهائي 11 فبراير.. على ملعب "المدينة التعليمية" في تمام الساعة 8 مساء