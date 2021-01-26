بيراميدز يعطل الأهلي بتعادل سلبي في افتتاح الجولة العاشرة في الدوري

تعادل فريقا الأهلي و بيراميدز سلبيًا في لقاء افتتاح الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري وبتلك النتيجة، حرم بيراميدز حامل اللقب من الانفراد بالصدارة، ويحرمه من نقطتين ثمينتين، في مشوار الدوري الممتاز، ليظل برصيد 21 نقطة بالمركز الأول.