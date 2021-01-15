إصابة شريف إكرامي في مباراة بيراميدز والمقاولون

أجرى الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، تبديلين مع بداية الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد نظيره المقاولون العرب، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهى شوطها الأول على واقع تقدم الفريق السماوي عن طريق أحمد سامي، الذي حول عرضية طارق طه بضربة رأسية بشباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب، في الدقيقة 43. ودخل المهدي سليمان بدلا من شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، بسبب الإصابة وهي عبارة عن التهابات في الركبة، كما جاء التبديل الثاني بخروج طارق طه ونزول أحمد توفيق، الذي سيلعب في مركز الظهير الأيسر بدلا من طارق طه.