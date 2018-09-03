علق المستشار تركي أل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية على بيان النادي الأهلي، والذي أصدره مجلس الإدارة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر أول أمس أمام الإنتاج الحربي.

وكتب أل شيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك": "الأهلي هدد في بيانه بعدم استكمال المسابقة ما لم يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته لتوفير العدالة التحكيمية .. وهدد باللجوء لحكام اجانب".

وأضاف: "وانا اؤيده في ذلك لأن الأخطاء كانت فجة ... وبيراميدز عاني من أخطاء الحكام .. لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام ال VIRلتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوفر العدالة!".