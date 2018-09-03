علق المستشار تركي أل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية على بيان النادي الأهلي، والذي أصدره مجلس الإدارة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر أول أمس أمام الإنتاج الحربي.
وكتب أل شيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك": "الأهلي هدد في بيانه بعدم استكمال المسابقة ما لم يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته لتوفير العدالة التحكيمية .. وهدد باللجوء لحكام اجانب".
وأضاف: "وانا اؤيده في ذلك لأن الأخطاء كانت فجة ... وبيراميدز عاني من أخطاء الحكام .. لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام ال VIRلتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوفر العدالة!".
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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