النادي الأهلى يهدد بالانسحاب من الدورى

هدد مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب بعد استئناف مسابقة الدورى بعد الأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة أم الانتاج الحربى في الدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

واكد مجلس الاهلى على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم.

وتمسّك المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة.