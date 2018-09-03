النادي الأهلى يهدد بالانسحاب من الدورى

هدد مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب بعد استئناف مسابقة الدورى بعد الأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة أم الانتاج الحربى في الدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.
واكد مجلس الاهلى على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم.
وتمسّك المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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