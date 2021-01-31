رحب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقرارات لجنة الطوارئ في "كاف" برئاسة كونستنت عماري التي قضت بعودته إلى منصبه من جديد بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تعليق العقوبات الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وقال أحمد أحمد في أول تعليق رسمي على عودته إلى منصبه كرئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: أشكر بحرارة كونستانت عماري على توليه الرئاسة في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أحمد أحمد: أشكر عماري على وجه الخصوص، لتنفيذ بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقامة حاليًا بالكاميرون ببراعة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن مساء اليوم الأحد، عودة أحمد أحمد لمنصبه رسميًا بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بتجميده 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.وعقدت لجنة الطوارئ اليوم الأحد بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا عن طريق الفيديو كونفرانس انتهت فيه إلى عودة أحمد أحمد إلى مهام عمله من جديد كرئيس.