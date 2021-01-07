الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي
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الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي

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العرب اليوم - الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي

الموريتاني أحمد أحمد
القاهرة - العرب اليوم

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا، عدم اعتماد أوراق الموريتاني أحمد أحمد على منصب الرئيس قبل بدء الانتخابات بسبب القضايا المدان بها.كما قررت اعتبار أوراق كلا من:أحمد ولد يحيى (موريتانيا)، 44 سنة، رجل أعمال، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية.

باتريس تلوبان موتسيبي جنوب أفريقيا 58 سنة، رجل أعمال، ورئيس النادي صنداونزأوجستين إيمانويل سنغور السنغال محامٍ ، 55 سنة، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم منذ أغسطس 2009جاك برنارد دانيال أنوما كوت ديفوار، 69 عامًا، تنفيذي مالي وعضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الإيفواري.

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الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي الكاف يستبعد أحمد أحمد من السباق الرئاسي



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