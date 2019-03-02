فقد قائدا "ريال مدريد" و"برشلونة"، سيرجيو راموس وليونيل ميسي، أعصابهما في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.و قطع راموس الكرة من ميسي، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليسقط الأخير على الأرض لتستمر الهجمة المدريدية قبل أن ترتد بمحاولة كتالونية لم تكتمل، ليطلق الحكم أونديانو مايينكو صافرة نهاية الشوط الأول.

و أظهرت الإعادة التلفزيونية، اعتداء راموس من دون كرة على ميسي، بتوجيه ضربة بالساعد الأيسر في وجه النجم الأرجنتيني,وغضب ميسي للغاية من راموس، لينهض محاولًا الاشتباك معه، قبل أن يفض الحكم أونديانو مايينكو بين القائدين اللذين استهلا الكلاسيكو بالأحضان,وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما على غريمه بهدف سجّله لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.