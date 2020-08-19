فريق بايرن ميونيخ الألماني يلتحق ب باريس سان جيرمان الفرنسي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بثلاثية دون رد على نظيره أولمبيك ليون الفرنسي