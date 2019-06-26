الحارس يتصدى لتسديدة رائعة من صلاح

تصدى حارس مرمى الكونغو الديمقراطية لفرصة هدف محققة لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري، من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء سددها صلاح قوية في الدقيقة ٣٠ تصدى لها الحارس