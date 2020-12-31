إصابة أفشة بكورونا مجددا واللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته مجددا بكورونا وقالت مصادر خاصة للوطن سبورت ان مسحة طبية جديدة أجراها اللاعب ظهر اليوم أثبتت إصابته بفيروس كورونا مجددا وقالت مصادر إن أفشة سوف يخضع لجلسات علاج محدد بسبب تكرار إصابته بفيروس كورونا في فترة قليلة للغاية ويستعد الاهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة على ملعب الأهلي بالسلام.