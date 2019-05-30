حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي
آخر تحديث GMT23:58:19
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

العرب اليوم -

العرب اليوم - حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

حميد أحداد
القاهرة - محمد عبد الحميد

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي.

محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى.

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمد أبراهيم - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما في خط الوسط.

حميد أحداد في خط الهجوم.

وجاء على مقاعد البدلاء كلًا من: عمر صلاح حارس مرمي - ايمن حفني - خالد بو طيب - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الغني - حازم امام.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي



أخبار ذات صلة

GMT 16:48 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

كاف يقرر إيقاف جهاد جريشة 6 شهور
العرب اليوم - كاف يقرر إيقاف جهاد جريشة 6 شهور

GMT 13:56 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

رسميًا تشافي مدربًا للسد القطري خلفًا للبرتغالي فيريرا
العرب اليوم - رسميًا تشافي مدربًا للسد القطري خلفًا للبرتغالي فيريرا

GMT 19:40 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

حازم إمام يُؤكِّد على وجوده في ملعب برج العرب لمؤازرة "بيته"
العرب اليوم - حازم إمام يُؤكِّد على وجوده في ملعب برج العرب لمؤازرة "بيته"

GMT 19:37 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

أحمد عيد عبدالملك يدعم الزمالك من مقصورة برج العرب
العرب اليوم - أحمد عيد عبدالملك يدعم الزمالك من مقصورة برج العرب

GMT 19:26 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك
العرب اليوم - لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تُمارس الرياضة بشكل منتظم لتُحافظ على قوامها دائمًا

جنيفير بإطلالة "وردية" مع أصدقائها في لوس أنجلوس

لوس انجلوس - العرب اليوم

رصد موقع "ديلي ميل" النجمة جينيفر لوبيز أثناء انضمامها إلى أصدقائها على العشاء في لوس أنجلوس.  وأعلنت لوبيز عن قائمة حفلاتها في أغسطس/ آب المقبل، إذ تبدأ حفلات الشهر بحفل في تل أبيب 1 أغسطس/ آب، ثم تطير إلى موسكو لتحيي حفلا 4 أغسطس/ آب لتعود إلى تركيا لتحيي حفلا 6 أغسطس/ آب، قبل أن تحيي حفلها في مصر 9 أغسطس/ آب في العلمين، وتعود من جديد إلى روسيا لتحيي حفلا آخر 11 أغسطس/ آب. اقرأ أيضا: اختيار جينيفر لوبير ورودريجيز وجهَيْن إعلانيين لـ"كوي أستراليا" وتحاول كعادتها لوبيز أن تطل على جمهورها بشكل مميز مما يجعلها تحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتتمكن من الحفاظ على قوامها الممشوق، وبخاصة مع تقديمها الاستعراضات والرقص على المسرح بجانب الغناء، وهو ما تطلب لياقة بدنية عالية حيث نشرت مؤخرا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

كريستين ستيوارت تظهر بإطلالة غريبة في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - كريستين ستيوارت تظهر بإطلالة غريبة في كوريا الجنوبية

GMT 02:38 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

إحذر 4 أماكن ممنوع زيارتها على مستوى العالم
العرب اليوم - إحذر 4 أماكن ممنوع زيارتها على مستوى العالم

GMT 05:52 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

مجموعة ديكورات تعكس الطابع الشرقي في الجلسات الخارجية
العرب اليوم - مجموعة ديكورات تعكس الطابع الشرقي في الجلسات الخارجية

GMT 06:15 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

وزير الخارجية السعودي يُؤكِّد خطورة التدخّل في شؤون العالم الإسلامي الداخلية
العرب اليوم - وزير الخارجية السعودي يُؤكِّد خطورة التدخّل في شؤون العالم الإسلامي الداخلية

GMT 04:47 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

عودة صحافي تركي بارز إلى الحبس بعد رفض الاستئناف ضد سجنه
العرب اليوم - عودة صحافي تركي بارز إلى الحبس بعد رفض الاستئناف ضد سجنه

GMT 02:07 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

تألَّقي مع موديلات الجاكيت الطويل للصيف من المنصّات العالمية لربيع 2019
العرب اليوم - تألَّقي مع موديلات الجاكيت الطويل للصيف من المنصّات العالمية لربيع 2019

GMT 03:13 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"سيتي لاند" أول وجهة تسوق مُستوحاة من الطبيعة
العرب اليوم - "سيتي لاند" أول وجهة تسوق مُستوحاة من الطبيعة

GMT 03:35 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

طرق تنسيق إكسسوارات المنازل بشكل زخرفي يخدم الصمت
العرب اليوم - طرق تنسيق إكسسوارات المنازل بشكل زخرفي يخدم الصمت

GMT 00:54 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
العرب اليوم - إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

GMT 10:28 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" يحذفون حسابات "إيرانية"
العرب اليوم - "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" يحذفون حسابات "إيرانية"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:56 2019 الأربعاء ,15 أيار / مايو

علماء يُؤكدون أن ممارسات التعدين في الفضاء تُهدد مستقبل الحياة على الأرض
العرب اليوم - علماء يُؤكدون أن ممارسات التعدين في الفضاء تُهدد مستقبل الحياة على الأرض

GMT 19:56 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

قصة اغتصاب 5 أشخاص لسيدة أمام زوجها أسفل كوبري
العرب اليوم - قصة اغتصاب 5 أشخاص لسيدة أمام زوجها أسفل كوبري

GMT 03:27 2015 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

توقيف مصنعي خمور في محافظة الدرب في جازان
العرب اليوم - توقيف مصنعي خمور في محافظة الدرب في جازان

GMT 17:22 2019 الإثنين ,07 كانون الثاني / يناير

تعرفي علي أفضل عطور السهرات المميزة في حياة المرأة
العرب اليوم - تعرفي علي أفضل عطور السهرات المميزة في حياة المرأة

GMT 16:54 2017 السبت ,17 حزيران / يونيو

نادي أحد ينجح في الحصول على خدمات اللاعب محمد عطية
العرب اليوم - نادي أحد ينجح في الحصول على خدمات اللاعب محمد عطية

GMT 03:58 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

عطر Scandal By Night لأنوثة بلا حدود
العرب اليوم - عطر Scandal By Night لأنوثة بلا حدود

GMT 08:10 2016 السبت ,02 تموز / يوليو

تزايد عدد سرطان البحر في خليج تشيسابيك الأميركي
العرب اليوم - تزايد عدد سرطان البحر في خليج تشيسابيك الأميركي

GMT 00:40 2016 الإثنين ,29 آب / أغسطس

محسنة توفيق تنفي رحيل شقيقتها أبلة فضيلة وتؤكد وجودها في كندا
العرب اليوم - محسنة توفيق تنفي رحيل شقيقتها أبلة فضيلة وتؤكد وجودها في كندا

GMT 00:58 2015 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

الأقمشة الهندية الحريرية الغنية بالتطريز مصدر الهام للكثيرين
العرب اليوم - الأقمشة الهندية الحريرية الغنية بالتطريز مصدر الهام للكثيرين

GMT 01:18 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

تسلق الجبال مغامرة سياحية لأصحاب القلوب القوية
العرب اليوم - تسلق الجبال مغامرة سياحية لأصحاب القلوب القوية

GMT 08:50 2013 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

الكويت: نجاح زراعة نباتات فطرية مصنفة من النباتات المنقرضة
العرب اليوم - الكويت: نجاح زراعة نباتات فطرية مصنفة من النباتات المنقرضة

GMT 09:44 2017 الأحد ,05 آذار/ مارس

علم النفس السلوكي
العرب اليوم - علم النفس السلوكي

GMT 06:19 2013 الأربعاء ,22 أيار / مايو

دراسة: "الفيكوسيانين" مادة مضادة لأمراض السرطانات
العرب اليوم - دراسة: "الفيكوسيانين" مادة مضادة لأمراض السرطانات

GMT 14:17 2015 الأربعاء ,11 شباط / فبراير

"الليزر" سلاح ذو حدين عند إجراء جراحة العيون
العرب اليوم - "الليزر" سلاح ذو حدين عند إجراء جراحة العيون

GMT 00:17 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

حسام الحسيني مع فهد الشلبي في ديو "أي كلام"
العرب اليوم - حسام الحسيني مع فهد الشلبي في ديو "أي كلام"

GMT 06:21 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

سر أوراق الأميرة ديانا التي أحرقتها شقيقة الملكة إليزابيث
العرب اليوم - سر أوراق الأميرة ديانا التي أحرقتها شقيقة الملكة إليزابيث

GMT 04:10 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

مرشحة جمهورية لمجلس الشيوخ تُشبه ميشيل أوباما بالشمبانزي
العرب اليوم - مرشحة جمهورية لمجلس الشيوخ تُشبه ميشيل أوباما بالشمبانزي

GMT 05:42 2016 الخميس ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس عبر الواقع الافتراضي يتفوق على التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - الجنس عبر الواقع الافتراضي يتفوق على التواصل الاجتماعي

GMT 04:14 2016 الجمعة ,12 شباط / فبراير

"مودرن ميوس لاروج" من "إيستي لودر" عطر مميّز لكل النساء
العرب اليوم - "مودرن ميوس لاروج" من "إيستي لودر" عطر مميّز لكل النساء

GMT 00:45 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

هيدي كرم قدمت دور الشر بشكل مختلف في"طاقة نور"
العرب اليوم - هيدي كرم قدمت دور الشر بشكل مختلف في"طاقة نور"

GMT 04:39 2017 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

افتتاح مطعم "اناتو تينيريفي" الجديد للعراة في إسبانيا
العرب اليوم - افتتاح مطعم "اناتو تينيريفي" الجديد للعراة في إسبانيا

GMT 00:48 2018 السبت ,14 تموز / يوليو

ميليسا تُصوِّر فيديو كليب جديد بمُشاركة الفنانة الأجنبية "nayer"
العرب اليوم - ميليسا تُصوِّر فيديو كليب جديد بمُشاركة الفنانة الأجنبية "nayer"

GMT 19:05 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

"تصميمات خيامية" لديكور المنزل في شهر رمضان
العرب اليوم - "تصميمات خيامية" لديكور المنزل في شهر رمضان

GMT 05:05 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

سيدة تتزوج شبح الكابتن "جاك سبارو" في إيرلندا الشمالية
العرب اليوم - سيدة تتزوج شبح الكابتن "جاك سبارو" في إيرلندا الشمالية

GMT 19:22 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

الإعلامية إنجي علي تصدم جمهورها بصورها بـ "المايوه"
العرب اليوم - الإعلامية إنجي علي تصدم جمهورها بصورها بـ "المايوه"

GMT 09:48 2016 السبت ,15 تشرين الأول / أكتوبر

رائد البدري يُبرز أهمية سوق الحرف اليدوية لتطوير المواهب المختلفة في عمّان
العرب اليوم - رائد البدري يُبرز أهمية سوق الحرف اليدوية لتطوير المواهب المختلفة في عمّان

GMT 23:46 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان

"محمد أبو النجا يؤكد يجب تصحيح المفاهيم الخطأ عن "جراحات السمنة
العرب اليوم - "محمد أبو النجا يؤكد يجب تصحيح المفاهيم الخطأ عن "جراحات السمنة

GMT 02:19 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

الفزعة قيم وإبداع في انطلاقة الشارقة للمسرح الصحراوي
العرب اليوم - الفزعة قيم وإبداع في انطلاقة الشارقة للمسرح الصحراوي
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab