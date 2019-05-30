حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي.

محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى.

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمد أبراهيم - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما في خط الوسط.

حميد أحداد في خط الهجوم.

وجاء على مقاعد البدلاء كلًا من: عمر صلاح حارس مرمي - ايمن حفني - خالد بو طيب - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الغني - حازم امام.