فايلر يوافق على بيع جونيور أجايي

رحب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببيع النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأحمر شرط التعاقد مع بديل أجنبي قوي في الميركاتو الصيفي المقبل وقام المدرب السويسري بإبلاغ لجنة الكرة في الأهلي بترحيبه ببيع أجايي حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا من أجل رحيله في نهاية الموسم، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية وأكد فايلر أن أجايي من أفضل اللاعبين في صفوف الفريق إلا أنه يرحب برحيل اللاعب نهاية الموسم، حال تلقى النادي عرضًا مناسبًا وينتظر مسؤولو النادي الأهلي وصول عروضًا رسمية من أجل الموافقة على رحيل اللاعب في نهاية الموسم بعد ترحيب المدرب السويسري.