التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري
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التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

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العرب اليوم - التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري
القاهرة - محمد عبد الحميد


أعلن السويسرى كريستيان غروس المدير الفنى للزمالك أعلن عن تشكيل فريقه الذي يواجة وادي دجلة، فى المباراة التي ستجمعهما في العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"عماد السيد، إبراهيم حسن، بهاء مجدي، أيمن حفني، محمد إبراهيم، محمد عبد الغني، حميد أحداد"، فيما قام غروس باستبعاد الثنائي كماتشو ومحمد حسن بعد تواجدهما مع الفريق في قائمة المعسكر الذي انطلق منذ الأمس حتى نهاية مباراة اليوم.

وأعلن اليوناني تاكيس المدير الفني لوادي دجلة ، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف 

خط الدفاع : إسحاقو يعقوبو وخالد رضا ومحمود مرعي وأسامة العزب

خط الوسط: محمد عبد العاطي وأحمد سيد وبوزاس فاسيلوس وحسام عرفات 

خط الهجوم: إبراهيما نداي ومحمد هلا

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التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري



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التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري



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