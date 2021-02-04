الأهلي يدفع بمروان وأكرم بدلا من بواليا وطاهر أمام الدحيل

جرى الجهاز الفني للأهلي تغييرين في مباراة الدحيل في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد المدينة التعليمية، بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية، بنزول مروان محسن وأكرم توفيق بدلا من والتر بواليا وطاهر طاهر.