حمدي فتحي يهدد مرمى الدحيل بقذيفة صاروخية في الدقيقة 37

هدد حمدي فتحي لاعب الأهلي مرمى الدحيل بقذيفة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد المدينة التعليمية، بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية. وحرصت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المدينة التعليمية على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية.‏

وحيا لاعبو الأهلي جماهير النادي الموجودة في المدرجات، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، التي تنطلق في السابعة ‏والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.