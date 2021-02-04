الأهلي المصري يضغط بعد تقدم حسين الشحات بهدف أمام الدحيل القطري

بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي والدحيل القطري المقامة حالياً على ملعب المدينة التعليمية في إنطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، تقدم الأهلي بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 30 . وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .