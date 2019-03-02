التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

أعلن المدير الفني لريال مدريد سانتياغو سولاري، ونظيره إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة تشكيلة فريقيهما، للكلاسيكو، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقرر سولاري، إجراء تغييرين على التشكيلة التي خاضت مواجهة كأس الملك، بعودة كورتوا لحراسة مرمى الملكي بدلا من نافاس، والدفع بغاريث بيل على حساب لوكاس فاسكيز.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

الدفاع: ريجليون، راموس، فاران وكارفاخال

الوسط: مودريتش، كاسيميرو وكروس

الهجوم: فينيسيوس، بنزيما وبيل

وعلى الدكة: نافاس، مارسيلو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو، فاسكيز وسيبايوس

في حين، يدخل الفريق الكتلوني موقعة الليلة بالتشكيلة الآتية:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا، لونجليه، بيكيه وروبيرتو

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس وأرتور

الهجوم: ديمبيلي، سواريز وميسي

ويبحث الفريق الملكي عن تسجيل الأهداف ومن ثم تحقيق الانتصار على حساب الكتلان هذه المرة لمصالحة الجماهير عقب توديع كأس الملك.