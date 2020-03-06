في أول 3 دقائق الترجي يضرب الزمالك بالهدف الأول

نجح فريق الترجي التونسي في تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه الزمالك بالمباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة باستاد رادس في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا. واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بالدقيقة الثالثة سجلها بلال بن ساحة.



ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط

مصطفي محمد فى خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى :معز بن شريفية

خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - بلال بن ساحة

خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.

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