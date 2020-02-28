أوناجم يرد سريعًا ويتعادل للزمالك أمام الترجي

سجل المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التعادل لفريقه أمام الترجي التونسي في المباراة الجارية الآن ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل أوناجم للزمالك سريعًا في الدقيقة 30 بعد تقدم الترجي في الدقيقة 27.