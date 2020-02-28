الترجي التونسي يتقدم على الزمالك بهدف أول

تقدم الترجي التونسي، بالهدف الأول على الزمالك في المباراة الجارية الآن بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الترجي الهدف في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق عبد الرؤوف بنغيث.