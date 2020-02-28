الترجي التونسي يتقدم على الزمالك بهدف أول
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الترجي التونسي يتقدم على الزمالك بهدف أول

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العرب اليوم - الترجي التونسي يتقدم على الزمالك بهدف أول

مباراة الزمالك والترجي التونسي
القاهرة ـ العرب اليوم

تقدم الترجي التونسي، بالهدف الأول على الزمالك في المباراة الجارية الآن بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الترجي الهدف في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق عبد الرؤوف بنغيث.

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الترجي التونسي يتقدم على الزمالك بهدف أول الترجي التونسي يتقدم على الزمالك بهدف أول



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