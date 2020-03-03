الكاف يحسم مصير تأجيل مباراة الزمالك والترجي التونسي بسبب الكورونا

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول إمكانية تأجيل مباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر إقامتها بملعب رادس فى تونس مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى وجود احتمالية لتأجيل المباراة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية بشكل مكثف وظهور حالات فى تونس، وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي أن المباراة ستقام فى الموعد المحدد لها مساء الجمعة، نافيا أى أنباء عن تأجيلها بسبب فيروس الكورونا، وقال المصدر إن كافة الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يستدعي لتأجيل المباراة.

يذكر أن الزمالك نجح فى الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المقرر أن يلعب الفريقان معا من جديد مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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