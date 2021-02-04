الأهلي يفرض سيطرته على أحداث الشوط الأول بهدف الشحات في الدحيل القطري

أنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الأهلي المصري وفريق الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية، في إنطلاقة مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، الخميس، وتسمر حتى 1 1 شباط/ فبراير الجاري، وأصبحت النتيجة هي تقدم الأهلي بهدف للاشئ، حيث أحرز هدف الأهلي حسين الشحات لفريقه في شباك الدحيل القطري، كما ألغى حكم مباراة الأهلي هدف والتر بواليا في مرمى الدحيل في الدقيقة 37 من عمر المباراة