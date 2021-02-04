الـvar يلغي هدف بواليا الثاني للأهلي االمصري في مرمى الدحيل القطري في الدقيقة 37

ألغى حكم مباراة الأهلي هدف والتر بواليا في مرمى الدحيل القطري في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا