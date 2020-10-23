مروان محسن وأفشة يقودان هجوم الأهلي أمام الوداد وغياب معلول

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويستضيف الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريق الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يقام على ملعب القاهرة الدولي.

ويمتلك الأهلي، الأفضلية قبل مباراة اليوم، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين، على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي، حيث يكفي الأحمر التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، للعبور إلى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها بـ8 ألقاب، ويسعى لخطف اللقب التاسع البعيد عن النادي منذ سنوات طويلة لظروف فنية وإدارية مختلفة.

ويدخل الأهلي، مباراة اليوم، بعد الاستعداد الجيد لها، والتي انتهت بمعسكر مغلق أمس الأول الأربعاء، بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي قرر أيضاً ضم كل اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية، باستثناء الثنائي المصاب رامي ربيعة ومحمود متولي، اللذين يغيبان منذ فترة طويلة، بسبب إصابة الأول بمزق في العضلة الخلفية، و"متولي" الذي يغيب لإجرائه جراحة الرباط الصليبي.

وتعززت قوة الأهلي، بعودة محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية حالت دون وجوده في مباراة الذهاب، كما تأكدت جاهزية محمد مجدي أفشة، بعد زوال الآلام التي اشتكى منها في العضلة الخلفية، وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية.