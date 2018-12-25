تعيين الروسي سيرجي كاراسيف حكمًا لمباراة الرائد والتعاون

كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي عن طاقم التحكيم المكلف لقيادة مباراة الرائد والتعاون المؤجلة، من الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعن حكام المباراة، فجاء تكليف الحكام كالتالي:

– حكم الساحة: سيرجي كاراسيف ” روسي ” .

– حكم مساعد: أنطون أفيريانوف ” روسيا ” .

– حكم مساعد: تيخون كالوجين ” روسيا ” .

– حكم رابع: ميلوفان ريستيك ” صربيا ” .

حكم الفيديو: ميلوراد ماجيتش ” صربيا ” .

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