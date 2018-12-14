مواعيد أهم مباريات كرة القدم المرتقبة يوم الجمعة

القاهرة - العرب اليوم
سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع عدد من المباريات القوية الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018 لذلك ننقل مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري السعودي الجمعة:
- النصر × الرائد: في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة ksa sports HD1
- التعاون × الفيحاء : في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة والـ3:15 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD2
- الباطن × الاتحاد : في تمام الساعة الـ4:45 بتوقيت القاهرة والـ5:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة ksa sports HD1
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي الجمعة:
- العين × الوحدة: في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
- اتحاد كلباء × الوصل: في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على أبو ظبي الرياضية
- الفجيرة × شباب الأهلي: في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
- الجزيرة × النصر: في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا الجمعة:
- الأهلي × جيما الإثيوبي: في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الأهلي
- النصر الليبي × حوريا الغيني: في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت
- النادي الرياضي القسطنيطي الجزائري × فييرس الأوغندي: في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات بي إن سبورت
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