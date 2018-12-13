اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة التعهد الحكومي لإستضافة أمم افريقيا 2019
آخر تحديث GMT17:48:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة "التعهد الحكومي" لإستضافة أمم افريقيا 2019

العرب اليوم -

العرب اليوم - اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة "التعهد الحكومي" لإستضافة أمم افريقيا 2019

أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة
القاهرة _ محمد عبد الحميد

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، أن الجبلاية سترسل غدا التعهد الحكومى الخاص بإستعداد مصر لإستضافة أمم افريقيا 2019، من جانب وزارة الشباب والرياضة.

قال مجاهد فى تصريحات صحفية، إن اتحاد الكرة أرسل اليوم رغبة مكتوبة فى استضافة البطولة، على أن يتم استكمال الطلب بالتعهد الحكومى وهو شرط أساسى للتنظيم.

تابع عضو الجبلاية أن اتحاد الكرة رشح 8 ملاعب لإستضافة المباريات، مؤكدا أن مصر جاهزة لأى لجان تفتيش للتأكد من قدرتنا على التنظيم واستضافة البطولة.

قد يهمك أيضًا:

أحمد مجاهد يؤكّد أن الإعلام تسبّب في وقف وليد أزارو

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة التعهد الحكومي لإستضافة أمم افريقيا 2019 اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة التعهد الحكومي لإستضافة أمم افريقيا 2019



أخبار ذات صلة

GMT 15:31 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية
العرب اليوم - مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية

GMT 15:26 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019
العرب اليوم - اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019

GMT 14:13 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

النادي الأهلي ينعي نجم الفريق السابق الكابتن فاروق الضظوي
العرب اليوم - النادي الأهلي ينعي نجم الفريق السابق الكابتن فاروق الضظوي

GMT 13:44 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

أتليتيكو بارانينسى يحرز لقب كأس سودامريكانا بعد الفوز علي جونيور الكولومبي
العرب اليوم - أتليتيكو بارانينسى يحرز لقب كأس سودامريكانا بعد الفوز علي جونيور الكولومبي

GMT 15:36 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"الكاف" يُعلن رسميًا عن إقامة مباراة "الترجي" والرجاء" في قطر
العرب اليوم - "الكاف" يُعلن رسميًا عن إقامة مباراة "الترجي" والرجاء" في قطر

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة التعهد الحكومي لإستضافة أمم افريقيا 2019 اتحاد الكرة يُرسل للكاف الجمعة التعهد الحكومي لإستضافة أمم افريقيا 2019



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسّقت مع الجمبسوت شالًا مِن الفرو المُنسدل بطبقات متعدّدة

إطلالة ساحرة لجينيفر لوبيز باللون الأبيض في نيويورك

نيويورك - العرب اليوم

خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار باللون الأبيض خلال خروجها في شوارع نيويورك، وتألقت بإطلالة ساحرة كالملكات مع الأقمشة الفاخرة والقطع الحيوية التي تليق كثيرا ببشرتها السمراء، وانطلاقا من هنا واكبي من خلال الصور إطلالات النجمة جينيفر لوبيز الأخيرة، وشاركينا رأيك بتصاميمها. موضة الجمبسوت الأبيض نجحت جينيفر لوبيز بخطف عدسات الكاميرا في نيويورك، بجمبسوت أبيض واسع من ناحية الأرجل مع الخصر المحدّد من الأعلى، والجيوب البارزة على الجانبين، فأتى التصميم ساحرا مع القصة الفضفاضة من توقيع Stephane Rolland والياقة العالية والمترابطة مع البكلة الفضية، لتنسدل مع قصة الصدر المكشوفة والجريئة من الأمام. موضة الكاب الحريري والبارز أن جينيفر لوبيز نسّقت مع هذا الجمبسوت الشال الفرو الناعم والمنسدل بطبقات متعدّدة وعريضة من الأمام مع الشراريب، بكثير من الفخامة والأنوثة، وما أضفى المزيد من الرقي على هذه التصاميم موضة الكاب الحريري والواسع، والمنسدل خلفها…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:18 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"لوتي موس تكشّف عن جسدها أثناء تواجدها في "باربادوس
العرب اليوم - "لوتي موس تكشّف عن جسدها أثناء تواجدها في "باربادوس

GMT 08:38 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة في البحر الكاريبي
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة في البحر الكاريبي

GMT 07:38 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

الجداوي تكشف عن لمسات بسيطة لتغيير ديكور المنزل
العرب اليوم - الجداوي تكشف عن لمسات بسيطة لتغيير ديكور المنزل

GMT 06:17 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

ماثيو تولر يؤكد أن الوفد الحكومي يمثل كل المناطق والأحزاب اليمنية
العرب اليوم - ماثيو تولر يؤكد أن الوفد الحكومي يمثل كل المناطق والأحزاب اليمنية

GMT 01:18 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

رحيل الكاتب الكبير إبراهيم سعدة بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - رحيل الكاتب الكبير إبراهيم سعدة بعد صراع مع المرض

GMT 10:40 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

سيلين ديون تتحدَّث عن سبب إلهامها لإطلاق خط ملابس للأطفال
العرب اليوم - سيلين ديون تتحدَّث عن سبب إلهامها لإطلاق خط ملابس للأطفال

GMT 04:38 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"ليه مينوير" الفرنسي يقدّم متعة التزلّج بأسعار مناسبة
العرب اليوم - "ليه مينوير" الفرنسي يقدّم متعة التزلّج بأسعار مناسبة

GMT 04:56 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على فندق "إميرالد بالاس كمبينسكي دبي"
العرب اليوم - تعرف على فندق "إميرالد بالاس كمبينسكي دبي"

GMT 08:19 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

قرار مجلس الشيوخ حول مقتل "خاشقجي" ربما يصدر العام المقبل
العرب اليوم - قرار مجلس الشيوخ حول مقتل "خاشقجي" ربما يصدر العام المقبل

GMT 01:48 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

هناء حمزة فخورة بأنها أول إمرأة ترأس تحرير قناة عربية إقتصادية
العرب اليوم - هناء حمزة فخورة بأنها أول إمرأة ترأس تحرير قناة عربية إقتصادية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:39 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

وادى دجلة يوافق على انتقال المدافع محمود مرعى إلى الأهلي
العرب اليوم - وادى دجلة يوافق على انتقال المدافع محمود مرعى إلى الأهلي

GMT 12:39 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

تركي آل الشيخ يعلن عن دعم فريق بيراميدز بصفقتي "سوبر"
العرب اليوم - تركي آل الشيخ يعلن عن دعم فريق بيراميدز بصفقتي "سوبر"

GMT 11:29 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

السيسي يؤكد أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم خطط تنمية الدولة
العرب اليوم - السيسي يؤكد أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم خطط تنمية الدولة

GMT 03:27 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

فلانيري يؤكّد أن "إلكتريك" تساهم في "رؤية السعودية 2030"
العرب اليوم - فلانيري يؤكّد أن "إلكتريك" تساهم في "رؤية السعودية 2030"

GMT 10:33 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

وسائل التواصل الاجتماعي: اجعلها لك لا عليك!
العرب اليوم - وسائل التواصل الاجتماعي: اجعلها لك لا عليك!

GMT 01:17 2017 الأربعاء ,17 أيار / مايو

النواصرة يؤكّد أنّه يستطيع عمل مجسّم من الأسلاك
العرب اليوم - النواصرة يؤكّد أنّه يستطيع عمل مجسّم من الأسلاك

GMT 15:53 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان

الإعلاميون حزينون لرحيل آمال فهمي وينعونها بكلمات مؤثرة
العرب اليوم - الإعلاميون حزينون لرحيل آمال فهمي وينعونها بكلمات مؤثرة

GMT 10:27 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

بيت بيوت
العرب اليوم - بيت بيوت

GMT 09:13 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

دردوري يُؤكّد أهميّة المرحلة الثالثة من "التنمية البشريّة"
العرب اليوم - دردوري يُؤكّد أهميّة المرحلة الثالثة من "التنمية البشريّة"

GMT 00:35 2015 الأحد ,14 حزيران / يونيو

النخالة يهدد بوقف استيراد السيارات في ظل الضرائب الجديدة
العرب اليوم - النخالة يهدد بوقف استيراد السيارات في ظل الضرائب الجديدة

GMT 09:14 2017 الثلاثاء ,18 تموز / يوليو

فوز زميلتين في مجلس نقابة الصحفيين انتصار للمرأة الصحفية والنقابية
العرب اليوم - فوز زميلتين في مجلس نقابة الصحفيين انتصار للمرأة الصحفية والنقابية

GMT 13:17 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

شبكات التواصل بين السلبي والايجابي
العرب اليوم - شبكات التواصل بين السلبي والايجابي

GMT 07:37 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فى ظاهرة فلكية نادرة الأثنين
العرب اليوم - القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فى ظاهرة فلكية نادرة الأثنين

GMT 09:38 2017 الإثنين ,10 تموز / يوليو

بين إعلام الحقيقة وإعلام المنتفعين
العرب اليوم - بين إعلام الحقيقة وإعلام المنتفعين

GMT 12:26 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

الأهمية الاستراتيجية لزيارات الرئيس للصين ودول شرق اسيا
العرب اليوم - الأهمية الاستراتيجية لزيارات الرئيس للصين ودول شرق اسيا

GMT 05:50 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

"الصين" تنشئ أكبر منتجع للتزلج في العالم على مساحة 869000 قدم مربع
العرب اليوم - "الصين" تنشئ أكبر منتجع للتزلج في العالم على مساحة 869000 قدم مربع

GMT 21:39 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

كتاب "عابرو الربع الخالي" قي قوائم الكتب العالمية
العرب اليوم - كتاب "عابرو الربع الخالي" قي قوائم الكتب العالمية

GMT 07:35 2016 السبت ,17 كانون الأول / ديسمبر

محمية الشومري الأردنية تحفظ حيوان المها العربي من الانقراض
العرب اليوم - محمية الشومري الأردنية تحفظ حيوان المها العربي من الانقراض

GMT 23:12 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

"أسبوع الأفلام الصينية" بسينما الهناجر ومركز الحرية فى الإسكندرية
العرب اليوم - "أسبوع الأفلام الصينية" بسينما الهناجر ومركز الحرية فى الإسكندرية

GMT 15:59 2016 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

آلاء كوشنير تهدد عرش الراقصة صوفينار بعد " أوشن14"
العرب اليوم - آلاء كوشنير تهدد عرش الراقصة صوفينار بعد " أوشن14"

GMT 15:28 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

برج الحصان..ذكي وشعبي ويملك شخصية بعيدة تماما عن الصبر
العرب اليوم - برج الحصان..ذكي وشعبي ويملك شخصية بعيدة تماما عن الصبر

GMT 22:37 2014 الخميس ,14 آب / أغسطس

"فيفا": أميرات ترينيداد وتوباغو في حلم بلوغ كندا 2015
العرب اليوم - "فيفا": أميرات ترينيداد وتوباغو في حلم بلوغ كندا 2015

GMT 18:15 2015 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر

"العجوز والكنز" كوميديا ساخرة جديدة لفرقة "مسرح مصر"
العرب اليوم - "العجوز والكنز" كوميديا ساخرة جديدة لفرقة "مسرح مصر"

GMT 06:52 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

ميلانيا ترامب تلقى ترحيبًا حارًّا مِن رئيس الوزراء الكندي
العرب اليوم - ميلانيا ترامب تلقى ترحيبًا حارًّا مِن رئيس الوزراء الكندي

GMT 17:43 2014 الإثنين ,30 حزيران / يونيو

المشي على الرمال في البحر يقوى عضلات القدمين
العرب اليوم - المشي على الرمال في البحر يقوى عضلات القدمين

GMT 12:47 2014 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس

إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان
العرب اليوم - إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان

GMT 10:09 2015 الأربعاء ,25 آذار/ مارس

أحمد خورشيد يؤكد أن السيارة اجتازت كل الحواجز
العرب اليوم - أحمد خورشيد يؤكد أن السيارة اجتازت كل الحواجز

GMT 05:05 2017 الثلاثاء ,08 آب / أغسطس

صور لـ"العروس الجهادية" ليندا وينزل تظهرها متسخة ومجروحة أثناء القبض عليها
العرب اليوم - صور لـ"العروس الجهادية" ليندا وينزل تظهرها متسخة ومجروحة أثناء القبض عليها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab