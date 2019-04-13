تغاضى الحكم الجامبي باكاري جاساما عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الأحمر مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسقط وليد أزارو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من مدافع الضيوف.

وفي الدقيقة 15 تصدى القائمة لتسددية قوية من عمرو السولية ليمنع هدف التقدم للأهلي.

الأهلي بدأ اللقاء بحماس وكاد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق أن يسجل ولكن الأوغندي أونايانجو حارس الضيوف أنقذ الموقف َ

وبعد البداية القوية هدأ الأداء وانحصرت الكرة في وسط الملعب.