جماهير الأهلي تستقبل لاعبي صن داونز بصافرات التشويش

استقبل جمهور النادي الأهلي لاعبي فريق صن داونز، أثناء نزولهم إلى أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، بصافرات التشويش، وذلك فى محاولة لتشتيت تركيزهم قبل انطلاق اللقاء.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بـ 6 أهداف دون رد في مباراة اليوم من أجل التأهل إلى الدور النهائي النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي، والتي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وزحف جمهور النادي الأهلي بكل قوة إلى ملعب برج العرب لمؤازرة الأهلي في لقاء إياب ربع النهائي، على أمل تحقيق ريمونتادا تاريخية، والتأهل إلى نصف النهائي.