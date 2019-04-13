انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي

انطلقت قبل قليل مباراة الأهلي مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الجيش ببرج العرب.

الأهلي يدخل اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – رمضان صبحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي – وليد ازارو.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق 6 أهداف للتأهل إلى الدور قبل النهائي.