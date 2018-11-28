عصام الحضري ينفي اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي

نفى عصام الحضري اعتزاله بشكل نهائي مثلما تردد على لسان وكيله محمد شيحة ,مؤكدًا أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الكلام، لافتًا إلى أنه يعتز به، وأنه من الممكن أن يكون خانه التعبير في هذه التصريحات.

وأوضح الحضري، أنه يتدرب حاليًا وبكل قوة في صالة الألعاب الرياضية تحسبًا لانتقاله لأي فريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه لن يفصح عن أي شيء يخص ناديه الجديد في الوقت الحالي

نفلًا عن "الوطن سبورت"