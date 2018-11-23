أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي ، المشرف العام علي قطاع الكرة قرارًا بإحالة عصام الحضري حارس مرمي الفريق للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.

يأتي ذلك ، بعد تخلّفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التي توجهت لبوروندي ، استعدادًا لملاقاة بطلها “ماسيجير نيجوزي” الأربعاء المقبل ، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.

ويُقرر أن يتم توقيع العقوبة علي الحارس عقب التعرف علي أسباب تخلفه عن السفر ، وذلك وفقًا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ علي حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذي يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام لسنوات.