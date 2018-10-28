مارسيلو يضيف الهدف الأول لريال مدريد أمام برشلونة

نجح البرازيلي مارسيلو في تسجيل الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، عن طريق تمريرة من زمليه إيسكو من الجانب الأيمن، ويستلمها مارسيلو ويسددها ببراعة.