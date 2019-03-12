الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة
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الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة

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العرب اليوم - الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة

مبارة الزمالك والاهلي
القاهرة - العرب اليوم

فاز الزمالك مواليد 97 بقيادة سيد حنفي على الأهلي بثلاثية مقابل لاشي، في الجولة 17 من مؤجلات بطولة الجمهورية للناشئين، في المباراة التي أقيمت بملعب النادي الأبيض.

أحرز الأهداف أحمد مدبولي وكريم رأفت في دقائق 21 و23 م الشوط الاول ، ومحمد عنتر في دقيقه 19 من الشوط الثاني.

سيطر الزمالك علي مجريات المباراة بشكل شبه كامل خاصه في الشوط الأول واواخر الشوط الثاني ، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم واحمد مدبولي وعنتر الذي تلاعبا بدافع الأهلي بجانب احمدعادل ميسي، لولا انقاز مصطفي شوبير لارتفعت النتيجة لاكثر من ذلك ، كذلك وجود كورتين بالعارضة لميسي. عمر صلاح حارس الزمالك تصدي لفرصه محققه من مهاجم الاهلي في الدقيقه 15 من الشوط الثاني ، بجانب تألق محمد عبدالسلام مدافع الفريق الاول.

شاهد اللقاء اليوم بيير شومان المدرب العام للفريق الاول بالزمالك ، وأيمن عبدالعزيز وامير عزمي المدربان المساعدان ، وذلك بتكليف من جروس لمتابعة خماسي الفريق الاول محمد ابراهيم ومدبولي وعنتر وعبدالسلام وعمر صلاح ، كذلك اللاعبين محمود علاء ، واحمد زيزو وبهاء وبوطيب وعبدالله جمعه و طارق حامد وفرجاني ساسي وجنش، بجانب أمير مرتضي المشرف العام علي الكره.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي معتمد جمال ووائل شيتوس واسامه عبدالكريم.

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الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة



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الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة الزمالك يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة



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