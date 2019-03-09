فضيحة تسريبات تهز نادي الزمالك المصري

علم "الوطن سبورت" إن إدارة نادى الزمالك، تبحث عن الجاسوس الذي سرب تشكيل الفريق، فى أكثر من مباراة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة الكرة بالنادى، وصلت إليها معلومات بوجود شخص داخل المنظومة، يقوم دائما بتسريب تشكيل الفريق فى المباريات الأخيرة، لأكثر من وسيلة إعلامية، مقابل الوقوف بجواره ومساندته فى العديد من الأخبار.

وفوجئ مسئولو الأبيض، أن بعض وسائل الإعلام كانت تعرف التشكيل قبل المباراة بـ24 ساعة، وقبل إعلانه رسميا وهو ما دفعهم للبحث عن جاسوس التسريب.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني غدا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط ثم الزمالك ثالثًا برصيد 5 نقاط وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط