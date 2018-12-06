عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق داخل معسكر مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم.

وطالب جروس من كهربا ضرورة التركيز الشديد لتنفيذ كل المطلوب منه بالحرف وأن يبتعد عن الأنانية.

كما حذره من العصبية داخل الملعب وأن يستغل كل الفرص التي ستتاح له بعناية من أجل تقليل اضاعته للفرص السهلة.

ويلتقي الزمالك مع المصرى البورسعيدي في السابعة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري.