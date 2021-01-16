العين الإماراتي يؤكد لم نفاوض زيزو ولم يعرض علينا من الأساس

نفى مصدر داخل إدارة العين الإماراتي، دخول النادي في مفاوضات مع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لم نفاوض اللاعب ولم يعرض علينا من الأساس حتى ندخل في مفاوضات لضمه" وكان نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أكد امتلاكه عرضًا من نادي العين الإماراتي لضم زيزو بقيمة مليوني ونصف يورو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والذي رفضه مجلس إدارة الزمالك ووجه زيزو رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا: "جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي لهذا النادي، الذي لولاه ما وصلت لهذه المكانة، سأبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم لي داخل النادي".