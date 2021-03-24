أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، فرض 6 أعوام وثمانية أشهر من الإيقاف الإضافي على رئيسه وأمينه العام السابقين السويسري،جوزيف بلاتر والفرنسي جيروم فالك، بتهمة الإثراء غير المشروع عبر عقود وتعويضات مضخمة منذ عام 2010.وقضت محكمة "فيفا"، التي أوقفت المسؤوليْن السابقيْن من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد سلسلة من الفضائح عام 2015، بأن يدفع كل منهما أيضاً غرامة قدرها مليون فرنك سويسري (حوالي مليون دولار).