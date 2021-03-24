الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمدد إيقاف بلاتر وفالك 6 سنوات
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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد إيقاف بلاتر وفالك 6 سنوات

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العرب اليوم - الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد إيقاف بلاتر وفالك 6 سنوات

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
لوزان - العرب اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، فرض 6 أعوام وثمانية أشهر من الإيقاف الإضافي على رئيسه وأمينه العام السابقين السويسري،جوزيف بلاتر والفرنسي جيروم فالك، بتهمة الإثراء غير المشروع عبر عقود وتعويضات مضخمة منذ عام 2010.وقضت محكمة "فيفا"، التي أوقفت المسؤوليْن السابقيْن من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد سلسلة من الفضائح عام 2015، بأن يدفع كل منهما أيضاً غرامة قدرها مليون فرنك سويسري (حوالي مليون دولار).

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الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمدد إيقاف بلاتر وفالك 6 سنوات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمدد إيقاف بلاتر وفالك 6 سنوات



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