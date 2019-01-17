الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو
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الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو

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العرب اليوم - الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو

الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال
الرياض - محمد صبحي

حسمت إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، موقفها من العرض الصيني المقدم للتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم “الزعيم”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وكشفت تقارير صحفية، اليوم، عن تلقي إدارة نادي الهلال عرضاً مغرياً من نادي شنجهاي الصيني، بقيمة 7 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات إدواردو في يناير الحالي.

وأوضحت تلك التقارير، موقف نادي الهلال من بيع المهاجم البرازيلي، مشيرةً إلى أن “الزعيم” يرفض التفريط في خدمات إدواردو ومتمسكاً ببقائه مع الفريق. وانضم إدواردو لصفوف الهلال في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، في عقد يمتد حتى يونيو 2020، وشارك المهاجم البرازيلي في 17 مباراة هذا الموسم بالدوري السعودي، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع إثنين آخرين.

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الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو



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الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو الهلال يحسم موقفه النهائي من العرض الصيني “المغري” لضم إدواردو



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