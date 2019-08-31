أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو في دوري أبطال أوروبا و45 يورو في الدوري الأوروبي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إن "الجماهير هي شريان الحياة في كرة القدم، ويحق لهؤلاء الذين يرافقون أنديتهم في المباريات خارج الديار أن يحصلوا على تذاكر بأسعار مقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة رحلاتهم".

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن سعر التذكرة الأغلى حاليا تعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.