تقدم مشجعو أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير بقائمة طلبات موحدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد شكاوى كثيرة أعقبت نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأوردت القائمة عدة مشاكل من بينها طريقة تخصيص حصة الجماهير من التذاكر وصعوبة ترتيبات السفر.

وأصدرت روابط مشجعي الأندية الأربعة بيانا مشتركا جاء فيه: "وضعنا خطة عمل من ست نقاط لتحسين ظروف المشجعين".