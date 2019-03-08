الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من سوء الخاتمة
آخر تحديث GMT11:54:27
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من "سوء الخاتمة"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من "سوء الخاتمة"

فريق الإسماعيلى
القاهرة - العرب اليوم

 يستضيف فريق الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بدون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، قبل أن يتراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة، ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

ويحتاج الإسماعيلي إلى معجزة بمعنى الكلمة للتأهل لدور التالى بالبطولة، الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف، لأنه خسر في الكونغو بثنائية دون رد، وفي هذه الحالة يصل الإسماعيلي إلى 4 نقاط ، ويحتاج الإسماعيلي إلى فوز قسنطينة على الأفريقي ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولي 7 نقاط، وفي هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلي إلى هدية جزائرية أخرى في غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبي في عقر داره، وفوز الإسماعيلي على الأفريقي في تونس؛ ليتساوى الإسماعيلي مع مازيمبي ويصعد الاسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

فى نفس السياق يبدو مازيمبي صاحب فرصة وافرة في التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذي يصعد بالفريق الكونغولي إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقي على حساب قسنطينة.

وفي حالة تعادل مازيمبي مع الإسماعيلي وتغلب الأفريقي التونسي على قسنطينة، يصبح الأفريقي (7 نقاط)، خلف مازيمبي (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفي هذه الحالة سيحتاج مازيمبي إلى الفوز في آخر لقاء ضد الفريق الجزائري.

ويدرس البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى فكرة الدفع بالبدلاء أمام مازيمبى الكونغولى لتجهزيهم للمباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز التى تنتظره فى مواجهات مصيرية أمام الزمالك والأهلى وبيراميدز.

ولعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبي قبل النسخة الحالية وكانت تلك المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عان 1969 ، وقتها تعادل الإسماعيلي خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 في مصر ويتوج بأول ألقابه الإفريقية ويصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا لذا تحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للإسماعيلي بل لجماهير الكرة المصرية عموماً وكانت مباراة الفريقين فى الكونغو قد انتهت بفوز مازيمبى بهدفين دون رد .

وأسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى للسنغالي ماجيتى نداي، ويعاون الدولى نداى طاقم يضم كلاً من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركينابي سيدو تياما،الحكم السنغالى ادار عدة مباريات للمنتخب الوطنى والأندية وكان آخرها لقاء المصرى مع اتحاد العاصمة الجزائرى الذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية.

وطالب سيدومير لاعبيه بنسيان الاخفاق فى الجولات الماضية واللعب بشعار الفوز فى المواجهتين المتبقتين بالمسابقة ، وشدد سيدومير على ضرورة بذل كل لاعب اقصى ما لديه من أجل اعادة الفريق لمكانته المستحقة بين الكبار ومصالحة الجماهير.

وسوف يبحث الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، عن هز شباك بطل الكونغو الليلة فى صراعه على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية ، المهاجم الناميبى منذ انضمامه للدراويش وهو لا يتوقف عن التسجيل، حيث سجل هدفه الثالث بالبطولة فى شباك شباب قسنطينة الجزائرى بعد خوض 4 مباريات فقط.

 وأحرز شيلونجو أهدافه فى شباك فرق "الأفريقى التونسى هدف وشباب قسنطينة هدفين" خلال 360 دقيقة ليتساوى مع ثلاثى مازيمبى موبوتو وموليكا ومونديكو فيما يتربع على عرش هداف البطولة معتز المهدى قلب هجوم النصر الليبى.

على الجانب الأخر اعترف ميهايو كازيمبى المدير الفني لمازيمبى الكونغولى اعترف بصعوبة مواجهة الاسماعيلى رغم احتلاله المركز الرابع فى المجموعة وقال أنه من الضرورة احترام قدرات وامكانيات جميع لاعبى الفرق المنافسة بالإضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتطوير مستوى لاعبيه لضمان التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما بعد وصول شباب قسنطينة الجزائرى للنقطة العاشرة ، وأضاف أنه سيسعى لإستغلال المعنويات المنخفضة لنجوم الاسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى التأهل للدور التالى .

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من سوء الخاتمة الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من سوء الخاتمة



أخبار ذات صلة

GMT 08:32 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب
العرب اليوم - تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

GMT 07:33 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

لاعب عربي يدخل قائمة اهتمامات ريال مدريد بعد الهزيمة أمام أياكس
العرب اليوم - لاعب عربي يدخل قائمة اهتمامات ريال مدريد بعد الهزيمة أمام أياكس

GMT 07:30 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

لوبيتيغي يرفع دعوى قضائية على ريال مدريد
العرب اليوم - لوبيتيغي يرفع دعوى قضائية على ريال مدريد

GMT 00:04 2019 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس

وفاة لاعب غابوني في أرض الملعب
العرب اليوم - وفاة لاعب غابوني في أرض الملعب

GMT 10:22 2019 الإثنين ,04 آذار/ مارس

زيزو يخضع لأشعة فى الزمالك لتحديد برنامج علاجه من الإصابة
العرب اليوم - زيزو يخضع لأشعة فى الزمالك لتحديد برنامج علاجه من الإصابة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من سوء الخاتمة الإسماعيلي يواجه مازيمبي الكونغولى في مباراة الهروب من سوء الخاتمة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا شفافًا مميّزًا مِن الدانتيل الأسود

آشلي غراهام أنيقة خلال حضورها مهرجان ملبورن

ملبورن ـ رولا عيسى

تعدّ آشلي غراهام واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، والتي ظهرت مؤخرا في مهرجان ملبورن للموضة، الخميس، وكشفت العارضة الأميركية، 31 عاما، عن ملابسها الداخلية في فستان شفاف باللون الأسود، تلك الليلة. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجمة ذات البشرة الخمرية ظهرت وهي ترتدي فستانا شفافا "لايس" باللون الأسود مطبوعا، كشف عن ملابسها الداخلية من الجزء السفلي، ومع الفستان اعتمدت صندلا باللون الأسود ذا كعب عالٍ، بشريطة ملفوفة عند قدمها، وتركت شعرها البني القصير الناعم منسدلا، كما تركت به بعض التمويجات الواسعة، وبعد هذا الظهور المتألق على السجادة الحمراء تألقت آشلي على منصة عرض الأزياء، وكشفت عن منحنيات جسدها المعروفة، في فستان باللون الفيروزي التيركواز بحزام ذهبي على خصرها، ذي شق إلى فخذها، وذي فتحة كشفت أيضا عن صدرها. اقرأ أيضا:سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:30 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

كارا ديل أنيقة خلال حضورها عرض خاصّ لأحد أفلام الإثار
العرب اليوم - كارا ديل أنيقة خلال حضورها عرض خاصّ لأحد أفلام الإثار

GMT 05:58 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

مصور فرنسي يلتقط صورًا مدهشة لقرى سعودية بعيدة
العرب اليوم - مصور فرنسي يلتقط صورًا مدهشة لقرى سعودية بعيدة

GMT 05:02 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

معرض "أسبوع لندن للتصميم" يكشف عن تصميمات جديدة مُبهرة
العرب اليوم - معرض "أسبوع لندن للتصميم" يكشف عن تصميمات جديدة مُبهرة

GMT 06:20 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

الديمقراطيون يستعدّون للتصويت على قرار إدانة العضوة إلهان عمر
العرب اليوم - الديمقراطيون يستعدّون للتصويت على قرار إدانة العضوة إلهان عمر

GMT 01:19 2019 الجمعة ,08 آذار/ مارس

السّلطات الفنزويلية تُفرج عن الصحافي الأميركي كودي ويدل
العرب اليوم - السّلطات الفنزويلية تُفرج عن الصحافي الأميركي كودي ويدل

GMT 05:25 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

لورين جودر تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر سوداء
العرب اليوم - لورين جودر تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر سوداء

GMT 05:37 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

تعرّف على ملامح فندق "لوبيغال" الأكثر إثارة في باريس
العرب اليوم - تعرّف على ملامح فندق "لوبيغال" الأكثر إثارة في باريس

GMT 03:25 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

الفضاء واللون في المنزل الريفي لمصمّمة النسيج بولين كولفيلد
العرب اليوم - الفضاء واللون في المنزل الريفي لمصمّمة النسيج بولين كولفيلد

GMT 06:40 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

لافروف يكشف عن اتصالات مع واشنطن لحل الأزمة السورية
العرب اليوم - لافروف يكشف عن اتصالات مع واشنطن لحل الأزمة السورية

GMT 03:52 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

ميلانيا ترامب مستاءة من عدم تغطية الإعلام لأزمة المخدرات
العرب اليوم - ميلانيا ترامب مستاءة من عدم تغطية الإعلام لأزمة المخدرات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:45 2018 الأحد ,08 تموز / يوليو

ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في تركيا لـ 320 قتيلًا ومصابًا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في تركيا لـ 320 قتيلًا ومصابًا

GMT 04:56 2019 الإثنين ,04 آذار/ مارس

كاتي سالمون تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية
العرب اليوم - كاتي سالمون تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية

GMT 03:09 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

مايا خليفة تترك الأفلام الإباحية بعد تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تترك الأفلام الإباحية بعد تهديدات "داعش" لها

GMT 21:39 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

بريطانيا تطور نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية بتكلفة 5 مليارات دولار
العرب اليوم - بريطانيا تطور نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية بتكلفة 5 مليارات دولار

GMT 11:11 2014 الخميس ,10 تموز / يوليو

168090 مسافرًا دخلوا مملكة البحرين في إسبوع هذا الشهر
العرب اليوم - 168090 مسافرًا دخلوا مملكة البحرين في إسبوع هذا الشهر

GMT 14:47 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبراير

التلفزيون المصري يعيد المسلسل النادر "أحلام العنكبوت"
العرب اليوم - التلفزيون المصري يعيد المسلسل النادر "أحلام العنكبوت"

GMT 05:07 2015 الأحد ,02 آب / أغسطس

أحمد أبوعبير يؤكد أنَّ النقش على الخشب من اللمسات العريقة
العرب اليوم - أحمد أبوعبير يؤكد أنَّ النقش على الخشب من اللمسات العريقة

GMT 22:46 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

فُرصة جديدة أمام العدَّاءة كاستر سيمينيا بعد قرار اتحاد ألعاب القوى
العرب اليوم - فُرصة جديدة أمام العدَّاءة كاستر سيمينيا بعد قرار اتحاد ألعاب القوى

GMT 14:05 2016 الأحد ,19 حزيران / يونيو

انتشار جرائم سرقة المنازل والسطو المسلح في بغداد يثير حالة قلق لدى المواطنين
العرب اليوم - انتشار جرائم سرقة المنازل والسطو المسلح في بغداد يثير حالة قلق لدى المواطنين

GMT 23:37 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

إصابات في وجه ياسمين صبري في كواليس "الديزل"
العرب اليوم - إصابات في وجه ياسمين صبري في كواليس "الديزل"

GMT 22:57 2015 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"ولي العهد" يجمع بين التراجيديا والكوميديا في قالب رومانسي مختلف
العرب اليوم - "ولي العهد" يجمع بين التراجيديا والكوميديا في قالب رومانسي مختلف

GMT 03:04 2014 الثلاثاء ,19 آب / أغسطس

الشيخ سعيد بن طحنون يحضر حفل زفاف نجل النعيمي
العرب اليوم - الشيخ سعيد بن طحنون يحضر حفل زفاف نجل النعيمي

GMT 23:57 2015 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك سلمان يوجه باستمرار رحلات السعودية إلى شرم الشيخ
العرب اليوم - الملك سلمان يوجه باستمرار رحلات السعودية إلى شرم الشيخ

GMT 08:57 2015 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

وزير البيئة العماني يصدر قرارًا بإنشاء عدة مراكز جديدة
العرب اليوم - وزير البيئة العماني يصدر قرارًا بإنشاء عدة مراكز جديدة

GMT 00:50 2014 الأحد ,17 آب / أغسطس

كريم جديد من "السيليكون" يقلل من علامات تمدد الجلد
العرب اليوم - كريم جديد من "السيليكون" يقلل من علامات تمدد الجلد

GMT 04:07 2016 الأحد ,07 آب / أغسطس

ملابس قديمة في الخزانة تراسل صاحبها عبر "إنترنت الأشياء"
العرب اليوم - ملابس قديمة في الخزانة تراسل صاحبها عبر "إنترنت الأشياء"

GMT 01:45 2015 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق مجموعة من فساتين السهرات الربيعية المميزة في مراكش
العرب اليوم - إطلاق مجموعة من فساتين السهرات الربيعية المميزة في مراكش

GMT 13:15 2015 الأحد ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد رمضان يشارك متابعيه بصورته مع والدته
العرب اليوم - محمد رمضان يشارك متابعيه بصورته مع والدته

GMT 00:51 2015 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

دنيا عبد العزيز تؤكد أن "الجراج" شكّل نقلة نوعية في مسيرتها
العرب اليوم - دنيا عبد العزيز تؤكد أن "الجراج" شكّل نقلة نوعية في مسيرتها

GMT 05:28 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

علماء الأثار يعثرون على عملة معدنية ذهبية نادرة في القدس
العرب اليوم - علماء الأثار يعثرون على عملة معدنية ذهبية نادرة في القدس

GMT 08:29 2016 السبت ,18 حزيران / يونيو

جمالية القصات والتصاميم الناعمة تُميّز عروض القفطان المغربي في موسم صيف 2016
العرب اليوم - جمالية القصات والتصاميم الناعمة تُميّز عروض القفطان المغربي في موسم صيف 2016

GMT 17:42 2014 السبت ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

لخويا القطرية تحتفل بتخريج الدفعة الـ3 لفريق البحث والإنقاذ
العرب اليوم - لخويا القطرية تحتفل بتخريج الدفعة الـ3 لفريق البحث والإنقاذ

GMT 15:26 2016 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

نجل فؤاد المهندس يروي أسرار والده عملاق الكوميديا وعلاقته بشويكار
العرب اليوم - نجل فؤاد المهندس يروي أسرار والده عملاق الكوميديا وعلاقته بشويكار

GMT 04:42 2017 الإثنين ,12 حزيران / يونيو

هيدي كرم تخطف حنان مطاوع في الحلقة 17 من "طاقة نور"
العرب اليوم - هيدي كرم تخطف حنان مطاوع في الحلقة 17 من "طاقة نور"

GMT 07:34 2014 السبت ,02 آب / أغسطس

شرطة أبوظبي تستحدث مكتبًا للتحقيق في الحوادث السير النسائية
العرب اليوم - شرطة أبوظبي تستحدث مكتبًا للتحقيق في الحوادث السير النسائية

GMT 17:21 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

عرض الفيلم النادر "تجار الموت" على قناة أوسكار الفضائية
العرب اليوم - عرض الفيلم النادر "تجار الموت" على قناة أوسكار الفضائية

GMT 01:32 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

ليلى علوان تكشف عن نصائحها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
العرب اليوم - ليلى علوان تكشف عن نصائحها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

GMT 16:12 2017 الثلاثاء ,22 آب / أغسطس

ياسمين الخيام تؤكد أن الفنانة المعتزلة شادية بخير وتتواجد في منزلها
العرب اليوم - ياسمين الخيام تؤكد أن الفنانة المعتزلة شادية بخير وتتواجد في منزلها
 
syria-24
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab